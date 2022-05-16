الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلنُ وفاة أحدهما

أعلن الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس أن أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في القلب، رغم تقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة له من الفريق الطبي المعالج، علماً بأن الفريق الجراحي كان قد واجه صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء عملية الفصل للتوأم؛ مما جعل حالته حرجة بعد العملية.