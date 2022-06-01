الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات الجهات والمنظمات العالمية

وأوضح المنصور بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قا بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، إحداثيات المراكز الصحية والمستشفيات من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك، الموقع الإلكتروني لـ(مركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ مبينناً بأن (مستشفى القفلة) يقع في قرية (القفلة) أحدى قرى مديرية (قفلة عذر) التابعة لمحافظة (عمران).