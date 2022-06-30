"الفضلي": البيئة والمياه والزراعة من القطاعات ذات الأولوية بمنظومة البحث والابتكار

وأوضحَ الوزير الفضلي أنَّ قطاعاتِ البيئة والمياه والزراعة تُعَدُّ من القطاعات الحيوية وذات الأولوية في منظومة البحث والتطوير والابتكار، وكون المملكة من الدول الرائدة إقليميًا وعالميًا في دعم المبادرات النوعية والتنموية، فقد أطلقت أخيرًا أكبر مبادرتين في المنطقة للمحافظة على البيئة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء"، منوهًا بدور المملكة القيادي اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا، وسعيها المتواصل في توفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من ماء وغذاء، مؤكدًا الطموح لريادة المملكة عالميًا في تصدير تقنيات المياه والغذاء، وإبراز دورها كنموذج عالمي في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.