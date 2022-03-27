"الفضلي": السعودية لم تشهد أي نقص في السلع الرئيسية نتيجة توقُّع الصعوبات وتفاديها قبل وقوعها

وأوضح المهندس الفضلي أن التميز التشغيلي هو الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك مبادرات خاصة، تهدف إلى تحسينه في الوزارة والجهات التابعة لها.. مشيرًا إلى أن للتميز التشغيلي أثرًا إيجابيًّا على تكلفة الخدمات واستمراريتها، والحفاظ على الأصول والموارد.. وعلينا أن نتوقع احتياجات العميل المستقبلية، وأن نفي بها قبل أن تطلب. وهذا الأمر يتحقق عبر التميز التشغيلي.