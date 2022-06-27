"الفضلي" يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق البيئة

عقد مجلس إدارة صندوق البيئة بالرياض اليوم، اجتماعًا برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور أعضاء المجلس.
واطَلع المشاركون في الاجتماع على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة والتقدم في المشاريع المخططة لهذا العام، وتابعوا عرضًا عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافةً إلى متابعة قرارات المجلس السابقة ومستوى التقدم فيها.
كما بحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.