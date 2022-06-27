"الفضلي" يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق البيئة

واطَلع المشاركون في الاجتماع على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة والتقدم في المشاريع المخططة لهذا العام، وتابعوا عرضًا عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافةً إلى متابعة قرارات المجلس السابقة ومستوى التقدم فيها.