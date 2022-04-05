"الفضلي" يترأس اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية العاشر

عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعها الدوري العاشر، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري "عن بعد"؛ لاستعراض تطورات وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة في ضوء ما تشهده أسواق الغذاء العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.