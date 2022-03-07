"الفضلي" يترأس جانب المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية النيوزلندية

وفي بداية الاجتماعات، نوه الجانبان بما تحقق من إنجازات منذ الدورة السابعة للجنة التي عُقدت في أوكلاند في 10 أغسطس 2018م والمتمثلة في عدد من القرارات منها الموافقة لثلاث جهات نيوزيلندية على منح خدمات شهادات الحلال في نيوزيلندا من قبل مركز الحلال السعودي، وقيام وفد من الشركات النيوزيلندية بزيارة المملكة؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية، والتعاون بين الوزارة وشركات النيوزيلندية؛ لتقديم المرحلة الأولى من الخطة الوطنية السعودية لتحسين الثروة الحيوانية، وتعزيز إنتاجية النحل.