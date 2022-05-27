"الفضلي" يتوِّج الفائزين خلال ختام "هاكاثون البيئة" في الرياض

وأحرز فريق (دوِّرها) المركز الأول، عن مشروعه الذي تقوم فكرته على تسهيل عملية التواصل بين المستخدم وشركات إعادة التدوير، عبر توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونال جائزة مالية قدرها 150 ألف ريال، فيما حل فريق (عين الحِمى) في المركز الثاني، عن مشروع بناء نظام تصدٍ للأخطار التي تواجه الحياة الفطرية وتنظيم ومراقبة المحميات، ونال 100 ألف ريال، واحتل فريق (أُجاج) المركز الثالث، عبر مشروع توظيف إنترنت الأشياء في تسهيل عملية الرقابة على حالة المصبَّات، وحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال.