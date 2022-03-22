"الفضلي" يدشن المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة في الخبر

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم أعمال المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة، الذي تنظمه المؤسسة العامة للتحلية بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية (IDA) في مدينة الخبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين.
وأوضح الوزير "الفضلي" أن الملتقى العالمي يسهم في إعادة تعريف صناعة تحلية المياه ومعالجتها، مؤكداً التزام المملكة بالعمل دون كلل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وخططها لتحويل جميع قطاعات الأعمال في المملكة إلى منظومة عمل مميزة متكاملة لمستقبل أفضل ومستدام.
وأضاف "الفضلي" في كلمته له بالملتقى أن الابتكار جزء أساسي من رؤية 2030، وهو الذي سيمكّننا من الوصول إلى أهدافنا، منوهًا بأن الملتقى يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بذلت من خلال ذراعها البحثي- معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية- جهودًا حثيثة لتطوير نمذجة عمليات تقنية الصفر رجيع ملحي؛ لاستخراج المعادن بطريقة اقتصادية من مياه رجيع عمليات تحلية المياه، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مؤكداً عزم المؤسسة إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليونَيْ طن من كلوريد الصوديوم ما يسهم في دعم الصناعات التحويلية، وتعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بالاستثمار في عدة مشاريع لإنتاج معدن المغنيسيوم الذي يعتبر مفيدًا لصحة الإنسان عند إضافته إلى المياه المحلاة، بالإضافة للعديد من المعادن الأخرى التي يمكن استخلاصها من خلال هذه التقنية.
من جانبه، أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أننا اليوم لدينا الكثير من الفرص لاستخراج 8 معادن مهمة جدًّا من المحلول الملحي للمحيطات، وتشمل الفوسفور والسيزيوم والإنديوم والجرمينيوم والروبيديوم والمغنيسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم، وهذه العناصر مهمة جدًّا للاقتصاد اليوم وفي المستقبل، لكن نظرًا لوجود أكثر من تلك العناصر الثمانية في المياه المالحة للمحيطات، نظمنا هذا التجمع؛ لمناقشة واكتشاف الفرص والتحديات هنا في المملكة العربية السعودية.
إلى هذا، انطلقت أعمال المؤتمر بمجموعة من الجلسات في يومه الأول، ناقش فيها المشاركون التقنيات المتقدمة لتركيز المحلول الملحي بالأغشية، وتحديات وإنجازات عملية استرداد المحلول الملحي بنسب فائقة، وأغشية التناضح العكسي ذات الأداء العالي ونظام الأغشية لتحلية مياه البحر عالية التركيز.