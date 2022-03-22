"الفضلي" يدشن المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة في الخبر

وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بذلت من خلال ذراعها البحثي- معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية- جهودًا حثيثة لتطوير نمذجة عمليات تقنية الصفر رجيع ملحي؛ لاستخراج المعادن بطريقة اقتصادية من مياه رجيع عمليات تحلية المياه، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مؤكداً عزم المؤسسة إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليونَيْ طن من كلوريد الصوديوم ما يسهم في دعم الصناعات التحويلية، وتعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بالاستثمار في عدة مشاريع لإنتاج معدن المغنيسيوم الذي يعتبر مفيدًا لصحة الإنسان عند إضافته إلى المياه المحلاة، بالإضافة للعديد من المعادن الأخرى التي يمكن استخلاصها من خلال هذه التقنية.