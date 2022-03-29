"الفضلي" يفتتح مهرجان الورد الطائفي والبن والعسل بالرياض

وقام الوزير الفضلي يرافقه نائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من مسؤولي الوزارة، بجولة شاملة على معرض المنتجات بالمهرجان؛ للوقوف على المنتجات المتنوعة من الورد الطائفي والبن والعسل، التي تنافس المشاركون على عرضها، مُبديًا سعادته بما شاهده، مستمعًا إلى المعوقات التي تواجه المشاركين، خاصةً فيما يتعلق بالتسويق، واعدًا بالتوجيه لمعالجتها.