"الفضلي" يقف ميدانيًا على جاهزية قطاعات منظومة البيئة في موسم الحج

كما زار الوزير مخيماً في منى، واطلع على مشروع فرز النفايات وذلك ضمن مبادرة "الحج المستدام"، ويعمل المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" ضمن مشاركته الأولى في أعمال موسم حج 1443هـ من خلال خطة عمل ميدانية تهدف إلى الارتقاء بنظام إدارة النفايات تحقيقًا لبيئة حيوية ومستدامة، ورفع الوعي وإثراء السلوكيات الإيجابية لدى الحجاج، وذلك من خلال تفعيل مبادرة إعادة تدوير النفايات، حفاظًا على البيئة واستدامة حمايتها من مسببات التلوث، إضافة إلى تشخيص الوضع الراهن، وحصر البيانات، ووضع خطة الأساس لمنظومة إدارة النفايات في مخيمات المشاعر، وتحقيق مستهدفة استبعاد المرادم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بإدارة النفايات لدى الحجاج وتطبيق مبدأ فصل النفايات من المصدر، إلى جانب الاستفادة من الإحرامات في إعادة التدوير .