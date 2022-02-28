"الفضلي" يناقش أوجه التبادل الثقافي والتجاري مع الجانب القرغيزي

استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان أرزيبيك قوجوشيف، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي وعدد من قيادات منظومة البيئة والمياه والزراعة، كما حضر من الجانب القرغيزي الوفد الحكومي المرافق له.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات جرى خلالها مناقشة سبل التعاون والتبادل التجاري والثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قرغيزستان، وأوجه تعزيزها في الجوانب كافة.

وكان النائب القرغيزي قد وصل أول أمس إلى المملكة، يرافقه وفد حكومي واقتصادي؛ بهدف المشاركة في منتدى رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية الذي انعقد على هامش المعرض القرغيزي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة الرقمية في الرياض؛ انطلاقاً من ترؤسها الجانب السعودي في اللجنة السعودية القرغيزية المشتركة.

يُذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قد افتتح الخميس الماضي، المعرض القرغيزي الذي يُقام بالمملكة؛ بهدف تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، من خلال التعريف الثقافي بجمهورية قرغيزستان، وعرض المنتجات القرغيزية أمام الجانب السعودي، إلى جانب التعريف بالأماكن السياحية في قرغيزستان.