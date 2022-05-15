"الفضلي" يوجه بالمتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية: إجراءات فورية لتذليل أي معوقات

عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي اليوم، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعها الدوري الثاني عشر؛ وذلك لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووجّه الوزير "الفضلي" بأهمية المتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية استعداداً لموسم الحج لهذا العام (1443هـ)، والرفع بأي معوقات في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتذليل أي معوقات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".