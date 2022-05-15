"الفضلي" يوجه بالمتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية: إجراءات فورية لتذليل أي معوقات

عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي اليوم، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعها الدوري الثاني عشر؛ وذلك لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.