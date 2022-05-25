"الفلفل الأصفر" أيقونة التحدّي في موسم جدة لعشاق المغامرات في مناطق الفعاليات

وأوضحت الزائرة نسرين العامري، أن أبناءها حرصوا على المشاركة في ألعاب التحدي، وتحديداً لعبة كرة السلة للحصول على الفلفل الأحمر، بينما أوضح داوود الريمي أحد الفائزين بفلفل التحدي، أنه سعى في عدد من المواقع بالموسم للفوز بالفلفل، وفي الأخير فاز به في منطقة السيتي ووك، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة وهو يسير بين أروقة المنطقة حاملاً أيقونة الفوز.