"الفلك الدولي": الاثنين 2 مايو عيد الفطر في معظم الدول العربية والإسلامية

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 1 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية، فصّل الفلكي "عودة" أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تأتي كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و23 دقيقة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و13 دقيقة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و36 دقيقة.. وفي عمان والقدس يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و17 دقيقة. والرؤية في كل من أبو ظبي والرياض وعمان والقدس ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و23 دقيقة.. وفي الرباط يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و21 دقيقة. والرؤية في القاهرة والرباط وما بينهما ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد يُرى بالعين المجردة بصعوبة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.