"الفنار" تبرم اتفاقيات بمليارَيْ ريال لمشروعات متنوعة في مصر

بالتزامن مع زيارة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، والتي تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقّعت شركة الفنار العالمية للتطوير اتفاقيات بقيمة مليارَيْ ريال على عدة مجالات، وهي: توطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات ومراكز البيانات والأمن السيبراني والحلول الرقمية.