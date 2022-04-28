الفنانة بلقيس تتألق خلال تدشين عدسات سيلينا اللاصقة في المملكة

وأطلت الفنانة بلقيس في حفل السحور الخاص بعدسات سيلينا اللاصقة في برج الفيصلية – الرياض، بحضور عدد كبير من خبراء الميك آب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بفستان باللون الأخضر بعد أن نشرت على حسابها في إنستغرام صورًا وفيديوهات عدة من فعالية تدشين عدسات سيلينا اللاصقة.