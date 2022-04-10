الفنان القدير "المبدل": توجد هفوات في الإعلام.. ليس لدينا كُتَّاب متخصصون يواكبون القفزة التي تشهدها السعودية

وإلى زملائه الفنانين وجَّه "المبدل" كلمة، حثهم فيها على محبة الوطن، والدفاع عنه بكل قوة، وقال: "كلنا في سفينة واحدة في هذا الوطن وخدمة هذا الوطن والدفاع عنه. نحن نعتبر أن لا شيء أغلى من تراب الوطن، فكيف بقيادتنا الرشيدة العادلة، أسرتنا الحاكمة الرائعة المتميزة، سياستنا الهادئة، قوتنا في كل شيء والحمد لله، أمننا في كل مكان وزمان. يجب أن نحافظ على هذا الوطن. أعداؤنا كثيرون من حولنا، كلما تقدمنا في طموحنا وفق رؤية ولي العهد أنكروا وأضمروا البغضاء والعداوة؛ لأننا نتميز ونبدع".