محليات
الفنان "خالد الرفاعي" في رسالة مؤثرة : متى يكون الهواء بفلوس؟!
أشار إلى معاناته جراء التدخين داعيًا المدخنين إلى الإقلاع عنه فورًا
وجه الفنان خالد الرفاعي رسالة مؤثرة إلى المدخنين إلى الكف فورًا عن هذه العادة السيئة التي سببت له "شخصيًا" أزمة صحية، مبينًا أنه بدأ بالتحسن بعد الإقلاع عن التدخين، والذي يسبب أمراضًا خطيرة مثل سرطان الرئة، الانسداد الرئوي المزمن، أمراض القلب، السكتة الدماغية وغيرها من الأمراض.
وتفصيلاً، قال "الرفاعي" في فيديو وثقه المذيع عبدالعزيز الزير ردًا على سؤال "متى يكون الهواء بفلوس؟"، يكون عندما تدخن ويصبح عندك نقص أوكسجين، والأوكسجين ليس مجانيًا وأجهزة تنقية الهواء أيضًا بمقابل والتي تعمل بالكهرباء، والكهرباء كذلك بمقابل، والدولة لم تقصر بدعم الأوكسجين في المستشفيات، داعيًا إلى الإقلاع فورًا عن التدخين.