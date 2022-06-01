الفنان "خالد الرفاعي" في رسالة مؤثرة : متى يكون الهواء بفلوس؟!

وتفصيلاً، قال "الرفاعي" في فيديو وثقه المذيع عبدالعزيز الزير ردًا على سؤال "متى يكون الهواء بفلوس؟"، يكون عندما تدخن ويصبح عندك نقص أوكسجين، والأوكسجين ليس مجانيًا وأجهزة تنقية الهواء أيضًا بمقابل والتي تعمل بالكهرباء، والكهرباء كذلك بمقابل، والدولة لم تقصر بدعم الأوكسجين في المستشفيات، داعيًا إلى الإقلاع فورًا عن التدخين.