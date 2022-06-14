"الفنون البصرية" تطلق الدورة الثانية من برنامج "التوجيه الفني"

أعلنت هيئة الفنون البصرية، اليوم، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج "التوجيه والإرشاد الفني"، الذي ستستقبل الهيئة من خلاله 15 مشاركاً من الفنانين المقيمين في المملكة لتقدم لهم برنامجاً تدريبياً في عددٍ من المجالات، تتضمّن الرسم، والأعمال التركيبية، والتصوير الفوتوغرافي، وفن الخط، وفن الوسائط المتعددة، والنحت والفيديو والفنون الرقمية.
وأتاحت الهيئة باب المشاركة في البرنامج أمام جميع الراغبين من الفنانين والفنانات في المملكة، من خلال تقديم طلب المشاركة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للبرنامج على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/vmgp/.
ويتناول برنامج "التوجيه والإرشاد الفني" موضوعات تدور حول التحديات والمراحل المهمة المتعلقة برحلة الفنان المهنية؛ ومن أهمها: الإدارة الذاتية، وتنمية العلاقات المهنية، والوصول إلى الشبكات الفنية، وفهم كيفية عمل السوق الفني، إلى جانب اكتشاف ومناقشة سبل الترويج والتسويق عبر الإنترنت، حيث يقدم البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، ثلاث دورات تدريبية متجددة في سنته الأولى؛ لتحقيق التواصل الأمثل بين المرشدين المخضرمين في المجالات الإبداعية والفنانين البصريين.
ويدعم البرنامج الذي أطلقته هيئة الفنون البصرية في مارس الماضي، النمو المتسارع لقطاع الفنون البصرية بالمملكة، من خلال تقوية المواهب الواعدة في المجال الفني، وتمكينهم من بناء حياة مهنية مستدامة في مجال الفنون البصرية، في إطار جهود الهيئة المتواصلة في تطوير قطاع الفنون البصرية في المملكة، وتعزيز التعاون والتواصل على الصعيدين المحلي والدولي.