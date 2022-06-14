"الفنون البصرية" تطلق الدورة الثانية من برنامج "التوجيه الفني"

أعلنت هيئة الفنون البصرية، اليوم، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج "التوجيه والإرشاد الفني"، الذي ستستقبل الهيئة من خلاله 15 مشاركاً من الفنانين المقيمين في المملكة لتقدم لهم برنامجاً تدريبياً في عددٍ من المجالات، تتضمّن الرسم، والأعمال التركيبية، والتصوير الفوتوغرافي، وفن الخط، وفن الوسائط المتعددة، والنحت والفيديو والفنون الرقمية.