الفنون الصخرية في غضا عنيزة.. ذاكرة إنسانية محفورة في الوجدان

وفي الوقت الذي دعت فيه هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى المحافظة على المواقع الأثرية المكتشفة، وأهمية وعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته؛ بيّنت الفنون الصخرية المكتشفة في متنزهات الغضا عن واجهة إحدى الصخور الدالة على النداء والترحاب متجسدة في فن صخري منقوش على حجر يمثل شخصاً رافعاً يديه إلى الأعلى مع الانعكاس مثل استجابة الدعاء، ومنحوتات لحيوان الجمل "سفينة الصحراء"، وكذلك نحت صخري لفارس يمتطي صهوة جواد، ونحت آخر لحيوان الوعل في مظهر من التقارب بين الإنسان والكائنات التي رافقت رحلته وتجاربه، ونحت لليد البشرية رمزية للمصافحة وترويض الصلابة، إلى جانب عناصر أخرى غير واضحة المعالم.