"الفهد": الأجواء الساخنة تؤكد أهمية استزراع الأشجار

وأشار "الفهد" في سلسلة تغريدات من حسابه على تويتر، وجدت تفاعلاً من المتابعين ذوي الاهتمام بالبيئة، أن ما تشهده المملكة هذه الأيام من أجواء ساخنة، يؤكد الحاجة الماسة إلى التشجير والاستفادة من المياه الرمادية المهدرة في التشجير، وأن ذلك الأمر لن يتأتى إلا بأهمية رفع الوعي بأهمية الاستزراع وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز الإيجابية في المجتمع اللذين من شأنهما المساهمة في حفظ الطاقة المستهلكة في التبريد، ولأهميتها البيئية والصحية والاقتصادية الكبيرة، على أن نُحسن الاختيار من الأشجار ذات القيمة البيئية العالية.