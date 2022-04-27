"الفهد" يدعو إلى إشراك المرضى ونزلاء المصحات والدور الاجتماعية في فرحة العيد

وأشار "الفهد" إلى أهمية استثمار منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تلك المناسبة من قبل المتطوعين حيث تقوم المنصة بدوها في الإسهام في خدمة المجتمع عبر مسارات تحقق الأهداف وفق مهارات وخبرات وقدرات كل فرد من أفراد المجتمع، وتنظم العلاقة وتحفظ الحقوق بين المتطوعين والجهات التي توفر الفرص التطوعية.