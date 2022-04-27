"الفهد" يدعو إلى إشراك المرضى ونزلاء المصحات والدور الاجتماعية في فرحة العيد

دعا أستاذ المناهج وتطوير التعليم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، إلى أهمية أن يقوم المجتمع والمؤسسات التطوعية المختلفة بدورهم تجاه إشراك المرضى ونزلاء المصحات والدور الاجتماعية في فرحة عيد الفطر المبارك، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم بهذه المناسبة.
وأكد "الفهد" أن تلك المناسبة فرصة لتشجيع هؤلاء ودمجهم في نسيج المجتمع بصورة أكبر؛ الأمر الذي تتجسد فيه المعاني الإنسانية والخيرية وتتأصل فيه روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع كافة، خاصة من قبل المؤسسات التطوعية المعنية التي تتطلب مسؤوليتها وهدفها رفعة شأن المجتمع وتعزيز أواصر المحبة والولاء بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع.
وأشار "الفهد" إلى أهمية استثمار منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تلك المناسبة من قبل المتطوعين حيث تقوم المنصة بدوها في الإسهام في خدمة المجتمع عبر مسارات تحقق الأهداف وفق مهارات وخبرات وقدرات كل فرد من أفراد المجتمع، وتنظم العلاقة وتحفظ الحقوق بين المتطوعين والجهات التي توفر الفرص التطوعية.