"الفوزان": الترويج للطلاق والاحتفاء به هدم لكيان الأسرة ودعوة للرذيلة

أكد نائب الرئيس والأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار الوطني أستاذ علم الاجتماع، الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان، أن "الترويج للطلاق والدعوة إليه والاحتفاء به يمثل -من وجهي نظري- امتدادًا لهدم الكيان الأسري، وتشتيت الأطفال، وتشويه صورة الزواج، والدعوة للعزوف عنه، ونشر الرذيلة".. محذرًا من التحريض على هدم الأسرة؛ فهو دمار للعالم.