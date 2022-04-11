"الفوزان": الحوار الأسري ركيزة ‏أساسية لتعزيز منظومة القيم في المجتمع وضمانة لاستقرارها

وأوضح أن كثيرًا من المشكلات التي تواجه الأسرة والمجتمع في وقتنا الحاضر ‏ترجع إلى افتقاد الحوار بين أفراد الأسرة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التواصل ‏والحوار بينهم، خاصة في هذا العصر الذي يشهد تسارعًا غير مسبوق على الصعد كافة، إضافة إلى تدفق المعارف والمعلومات عن طريق انتشار وسائل ‏التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية؛ وهو ما يجعل أفراد الأسرة في حالة ‏انشغال دائم؛ ما يُغيِّب فرص الحوار، وينشر الجهل بحال الطرف الآخر؛ وبالتالي نشوء العديد من الظواهر ‏السلبية في صفوف الشباب، كالانحراف والتطرف والمعاكسات والتفحيط ‏والاكتئاب والمشكلات الدراسية.. وغيرها الكثير. ‏