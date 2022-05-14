"الفوزان": الشهرة مسؤولية تقتضي القدوة وليست بالتفسخ والتعري وقلة الأدب

أكد نائب الرئيس والأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع عبدالله الفوزان، أن الشهرة حق مشروع لمن أرادها؛ ولكن ليس على حساب شرع الله والأخلاق الفاضلة وأسرار بيتك وكرامة أخيك الإنسان وإخلاصك في العبادة بعيدًا عن الرياء والسمعة، منتقدًا مَن ينتهج سلوكيات التفسخ والتعري لأجل الشهرة.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه بمنصة تويتر، حققت تفاعلًا كبيرًا وردودًا مؤيدة لها من أوساط اجتماعية وثقافية.
وقال "الفوزان": "وإذا ما تحققت الشهرة فهي مسؤولية تقتضي أن تكون قدوة في الخير وفيما ينفع الناس"؛ مختتمًا تغريدته قائلًا: "أي شهرة تلك التي تقوم على التفسخ والتعري وقلة الأدب".
يشار إلى أن التغريدة جاءت متوافقة مع كثرة الأخطاء التي يرتكبها بعض المشاهير في السوشيال ميديا، والتي تخالف القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع السعودي والتي تجد انتقادات حادة من عموم رواد التواصل الاجتماعي والمثقفين.