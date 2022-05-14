"الفوزان": الشهرة مسؤولية تقتضي القدوة وليست بالتفسخ والتعري وقلة الأدب

أكد نائب الرئيس والأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع عبدالله الفوزان، أن الشهرة حق مشروع لمن أرادها؛ ولكن ليس على حساب شرع الله والأخلاق الفاضلة وأسرار بيتك وكرامة أخيك الإنسان وإخلاصك في العبادة بعيدًا عن الرياء والسمعة، منتقدًا مَن ينتهج سلوكيات التفسخ والتعري لأجل الشهرة.