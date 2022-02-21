"الفيصل" يتفاعل مع الفرقة الشعبية خلال استقباله بـ"الخرمة"

تفاعل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مع الفرقة الشعبية لحظة استقباله من محافظ الخرمة شاكر بن خالد لؤي الشريف، في إطار جولاته التفقدية التي تشمل محافظات المنطقة التي تشمل (الخرمة، وتربة، ورنية).

وقدمت الفرقة الشعبية لون "العرضة" على الإيقاع في استقبال أمير منطقة مكة المكرمة والذي بادلهم التحية والمشاركة مع محافظ الخرمة.

وتشتهر محافظة الخرمة أيضًا بموروث العرضة الحماسية التي تؤديها الصفوف مع الأبيات الشعرية، وتم ترديدها خلف شاعر الصفوف دون أن يصاحبها إيقاع أو موسيقى.