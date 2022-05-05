"الفيصل" يشكر القيادة على تعيين محافظين لجدة والطائف وإنشاء هيئة لتطوير الطائف

وقال الأمير خالد الفيصل: "أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف، والذي يأتي استمراراً لمتابعة وحرص القيادة على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات للمحافظات، لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في كافة مناطقها ومحافظاتها في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية بما يحقق جودة الحياة".