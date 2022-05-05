"الفيصل" يشكر القيادة على تعيين محافظين لجدة والطائف وإنشاء هيئة لتطوير الطائف

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور أمره الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف.
وقال الأمير خالد الفيصل: "أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف، والذي يأتي استمراراً لمتابعة وحرص القيادة على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات للمحافظات، لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في كافة مناطقها ومحافظاتها في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية بما يحقق جودة الحياة".
كما رفع أمير منطقة مكة المكرمة الشكر للقيادة بمناسبة تعيين محافظين لجدة والطائف.