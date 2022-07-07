"الفيصل" يصل منى للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

عقب ذلك أعلن أمير منطقة مكة المكرمة أن عدد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن يتجاوز 150 ألفاً من رجال الأمن والعاملين في الميدان، منوهاً إلى أنه تم ضبط أكثر من 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مدينة مكة المكرمة يشتبه في محاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج دون تصريح، كما تم ضبط 19 ناقلاً لمخالفي أنظمة الحج وتم ضبط أكثر من 76 حملة وإعلانًا وهميًا للحج.