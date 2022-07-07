"الفيصل" يصل منى للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي.
وكان في استقباله نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان وعددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني.
وفور وصول الأمير الفيصل إلى مشعر منى عقد مؤتمرًا صحافياً قال فيه: "بداية أشكر الله سبحانه وتعالى أن منّ على ضيوف الرحمن بالتوافد إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية بمشعر منى دون تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية".
وأضاف: "أتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة نظير ما تم توفيره من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة، فبالرغم من تفشي فايروس كورونا خلال العامين الماضيين إلا أن المملكة لم توقف الحج بل أدى المسلمون المناسك بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية عالية، وفي هذا العام نعود إلى رفع الأعداد إلى مليون حاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات الرامية للتسهيل عليهم والحفاظ على سلامتهم.
عقب ذلك أعلن أمير منطقة مكة المكرمة أن عدد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن يتجاوز 150 ألفاً من رجال الأمن والعاملين في الميدان، منوهاً إلى أنه تم ضبط أكثر من 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مدينة مكة المكرمة يشتبه في محاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج دون تصريح، كما تم ضبط 19 ناقلاً لمخالفي أنظمة الحج وتم ضبط أكثر من 76 حملة وإعلانًا وهميًا للحج.
وبيّن سموه أنه تمت إعادة ما يزيد عن 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخص لها بدخول مكة المكرمة.
وعن الخدمات ذكر الأمير الفيصل أن أحمال الكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام تقدر بما يزيد عن 3800 ميقاوات، فيما سوف يتم ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة.
وحول الجانب الصحي قال: "تم تجهيز 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير يساندها 171 مركزاً صحياً، بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية للحجيج، وسوف ينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، فيما سوف يتم نقل 790 ألف حاج بواسطة 16 ألف حافلة حديثة".