"الفيصل" يطلق فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، كما توّج الفائزين في مبادرة بوابة مكة للبحث والابتكار وقدّم مكافأة للفائزين العشرين بواقع 100 ألف ريال لكل فائز.
وتجوّل الأمير خالد الفيصل في معرض تقنيات المستقبل المصاحب لفعاليات ملتقى مكة الثقافي في نسخته السادسة، والذي يحوي أجنحة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج سدايا لتدريب موظفي القطاعات، ومخرجات بوابة مكة للبحث والابتكار، وزار جناح تقنيات المستقبل والذي يضم العربة الذكية، طائرات الدرون، ربورتات، واستمع أمير مكة إلى شرح عن برامج ومبادرات "سدايا" الرقمية المقدمة للطلاب الذين استقطبتهم في النسخة الأولى من أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وتمّ دعهم لدى القطاعات التي تبنت توظيفهم.
عقب ذلك توّج الفائزين في مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار والبالغ عددهم 20 فائزًا بمبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار.
وتُعنى البوابة بالبحث والابتكار، لتكون منصة رقمية يقدم فيها العلماء والباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة، وخصص لها جائزة تبلغ مليوني ريال، بواقع 100 ألف ريال لكل فائز، وتمكّن البوابة كافة الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة وصولاً لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة، كما تسهم في تحقيق مجموعة من المؤشرات ضمن استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030، عبر تسخير البحث العلمي والابتكار لتطوير العمل بقطاعات المنطقة وحل التحديات عبر تحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتسخيرها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة عن طريق مشاركة المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية عبر هذه البوابة الرقمية.
وكرّم الأمير خالد الفيصل الشركاء الاستراتيجيين للملتقى، وفي شأن متصل يكرم الأمير خالد الفيصل غداً الأربعاء الفائزين بجائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقافي في حفل ختام الموسم الثقافي لإمارة المنطقة.