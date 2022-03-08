"الفيصل" يطلق فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

وتُعنى البوابة بالبحث والابتكار، لتكون منصة رقمية يقدم فيها العلماء والباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة، وخصص لها جائزة تبلغ مليوني ريال، بواقع 100 ألف ريال لكل فائز، وتمكّن البوابة كافة الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة وصولاً لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة، كما تسهم في تحقيق مجموعة من المؤشرات ضمن استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030، عبر تسخير البحث العلمي والابتكار لتطوير العمل بقطاعات المنطقة وحل التحديات عبر تحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتسخيرها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة عن طريق مشاركة المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية عبر هذه البوابة الرقمية.