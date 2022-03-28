"الفيصل" يطلق مبادرة لتعزيز الالتزام البيئي وزيادة الغطاء النباتي

وأوضح المتحدث الرسمي للمبادرة أنها تعمل من خلال برامج ومراحل مختلفة على العديد من الأهداف التي تطمح لتحقيقها خلال الفترة المعنية عبر زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، مبينًا أن الهيئة قد شرعت في تفعيل المبادرة بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفق منهجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وضمن مرحلتين، هما التأسيسية والمرحلة الاستراتيجية، حيث تتضمن المرحلة التأسيسية الجاري العمل عليها حزمة من الأعمال العاجلة ضمن عدة مسارات تم بناء نطاقاتها وتكليف (مركز المبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز) بالإشراف على تنفيذها ضمن فريق عمل موحد حتى نهاية المرحلة مارس 2022.