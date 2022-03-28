"الفيصل" يطلق مبادرة لتعزيز الالتزام البيئي وزيادة الغطاء النباتي

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، مبادرة "أخضر مكة"، التي تأتي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيلاً لمبادرة السعودية الخضراء، وضمن مخرجات استراتيجية منطقة مكة المكرمة؛ بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، وحماية الموائل الطبيعية، ورفع الالتزام البيئي والاستفادة من مصادر المياه.
وتهدف هذه المبادرة التي أطلق فكرتها أمير المنطقة؛ سعيًا للاستدامة البيئية، وتتبنّاها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، تهدف إلى صنع تحوّل واقعي في منطقة مكة المكرمة من خلال تهيئة بيئة سالمة لسكان مكة ومحافظاتها وضواحيها من انعكاسات غياب الغطاء النباتي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع رفع الوعي المجتمعي وتفعيل مشاركة الأفراد في استدامة الغطاء النباتي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمبادرة أنها تعمل من خلال برامج ومراحل مختلفة على العديد من الأهداف التي تطمح لتحقيقها خلال الفترة المعنية عبر زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، مبينًا أن الهيئة قد شرعت في تفعيل المبادرة بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفق منهجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وضمن مرحلتين، هما التأسيسية والمرحلة الاستراتيجية، حيث تتضمن المرحلة التأسيسية الجاري العمل عليها حزمة من الأعمال العاجلة ضمن عدة مسارات تم بناء نطاقاتها وتكليف (مركز المبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز) بالإشراف على تنفيذها ضمن فريق عمل موحد حتى نهاية المرحلة مارس 2022.
وأشار إلى أن رسالة المبادرة تتركز في صناعة مستقبل مستدام، يحمي بيئة المنطقة ويسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، عبر الالتزام بزيادة الغطاء النباتي وتقليل مستوى الانبعاثات الكربونية إلى أدنى الدرجات.
ولفت إلى أن مسارات المبادرة في مرحلتها التأسيسية تستهدف بناء خريطة أساس للغطاء النباتي على مستوى المنطقة والمحافظات وتحديد المؤشرات القياسية، لتكون أول خريطة أساس للغطاء النباتي ومصادر المياه على مستوى مناطق المملكة، باستخدام نظم المعلومات الجيومكانية وتقنيات الاستشعار عن بعد.
وشهد سموه توقيع اتفاقية الغابة الشرقية بمحافظة جدة للاستفادة من المياة المعالجة في زيادة الغطاء النباتي بين هيئة تطوير منطقة مكة و المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمؤسسة العامة للري وشركة المياة الوطنية.
وأمانة جدة كذلك اتفاقية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع هيئة تطوير منطقة مكة لاعادة إحياء الحياة الفطرية في الموائل الطبيعية جنوب المنطقة وتمكين تطبيق منظومة أخضر مكة ضمن محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز واتفاقية رعاية بين شركة التشييد الشرقي وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لدعم تشغيل وتمكين منظومة أخضر مكة الروبوتية لاستخدامها بالأراضي الزراعية بالمنطقة.