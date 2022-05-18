"الفيصل" يكرّم طلاب وطالبات مكة وجدة الفائزين بجوائز آيسف 2022

وهنّأ أمير منطقة مكة المكرمة الطلبة والطالبات الفائزين؛ وهم: الطالبة مودة عمر من "تعليم مكة" والتي حصدت المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوك، ومن "تعليم جدة" الطالب يوسف خوجة الذي فاز بجائزة خاصة، وكذلك الطالبة رفاء قنش الحاصلة على المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية؛ نظير هذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أهمية مواصلة النجاحات بما يُسهم في نهضة الوطن.