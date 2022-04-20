"الفيفي" يسخّر حياته لإكرام الموتى.. هذه قصته مع حفر القبور

التضاريس الوعرة والبيئة الجبلية الصعبة في محافظة فيفاء، هي أكثر ما يواجه ذوي الموتى عند الدفن، إلا أن "حسن الفيفي" جعل من صدقته الجارية حلًّا لمواجهة تلك التحديات، لإكرام الموتى ودفنهم، مبتغيًا بذلك الجزاء والأجر من الله.