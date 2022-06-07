القائم بأعمال السفارة السعودية في "تايلاند" لـ"سبق": إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول سيكون في القريب العاجل

بارك عصام بن صالح الجطيلي، القائم بأعمال السفارة السعودية في مملكة تايلاند، قرار السلطات التايلاندية إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، مؤكدًا لـ"سبق" أن المواطنين السعوديين أصبحوا اليوم بعد هذا القرار بمقدورهم زيارة تايلاند لمدة ٣٠ يومًا دون الحصول على تأشيرة، وموضحًا أن إعلان موعد سريان هذا القرار من الحكومة التايلاندية في القريب العاجل.. وأشار إلى أن البلدين يشهدان انفتاحًا على المستويات كافة.
وقال : "اليوم وافق مجلس الوزراء التايلاندي على ضم السعوديين للدول المعفية من تأشيرة الدخول. وهذا القرار سيمنح المواطن السعودي الدخول للأراضي التايلاندية دون الحصول على تأشيرة لمدة ٣٠ يومًا، وفي حال رغب في زيادة مدة البقاء فعليه الحصول على إذن مسبق من السلطات التايلاندية، وستكون فترة التمديد برسوم".
وأشار: "القرار لم يوضح موعد التنفيذ، ولكن سيكون تنفيذه خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة بعد استكمال السلطات التايلاندية استعدادها لانطلاق تنفيذه، حينها سيتم إعلان تاريخ بداية سريان القرار".
وأردف: "هذا القرار سيسهل إجراءات دخول المواطنين السعوديين إلى تايلاند. وأؤكد رغبة وشغف المواطنين التايلانديين لاستكشاف العديد من المناطق السياحية بالسعودية، وذلك من خلال لقاءاتي المسؤولين التايلانديين، وتواصلي المستمر مع المجتمع والمؤسسات المدنية التايلاندية".
واختتم: "اليوم هناك رحلات يومية مباشرة للخطوط السعودية من السعودية إلى تايلاند، كما تستعد الخطوط التايلاندية لتدشين رحلاتها المباشرة إلى السعودية في منتصف شهر أغسطس القادم؛ وهذا سيسهل تدفُّق وتنقُّل مواطني البلدَين".