القائم بأعمال السفارة السعودية في "تايلاند" لـ"سبق": إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول سيكون في القريب العاجل

بارك عصام بن صالح الجطيلي، القائم بأعمال السفارة السعودية في مملكة تايلاند، قرار السلطات التايلاندية إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، مؤكدًا لـ"سبق" أن المواطنين السعوديين أصبحوا اليوم بعد هذا القرار بمقدورهم زيارة تايلاند لمدة ٣٠ يومًا دون الحصول على تأشيرة، وموضحًا أن إعلان موعد سريان هذا القرار من الحكومة التايلاندية في القريب العاجل.. وأشار إلى أن البلدين يشهدان انفتاحًا على المستويات كافة.