القاتل الصامت.. "الصحة" تبدأ حملة #ارتفاعه_نزول

وتهدف الحملة التي تُشارك فيها جهات عدة، إلى توعية المجتمع بطرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتوعية المصابين بالمرض عن طريق العلاج والتحكم في المرض، إلى جانب تسليط الضوء على أكبر الأمراض المزمنة انتشاراً في المملكة، حيث تستهدف الحملة بشكل مباشر مصابي ارتفاع ضغط الدم، وعامة الناس بشكل غير مباشر.