القاتل الصامت.. "الصحة" تبدأ حملة #ارتفاعه_نزول

بدأت "الصحة"، اليوم، تنفيذ حملة توعوية مرض ارتفاع ضغط الدم، تحت شعار #ارتفاعه_نزول.
وأبانت "الصحة" أن المصابين بارتفاع ضغط الدم أو ما يُعرف بـ"القاتل الصامت"، لا يدركون هذه المشكلة، حيث لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض تحذيرية، رغم أنه يسبّب زيادة خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وتهدف الحملة التي تُشارك فيها جهات عدة، إلى توعية المجتمع بطرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتوعية المصابين بالمرض عن طريق العلاج والتحكم في المرض، إلى جانب تسليط الضوء على أكبر الأمراض المزمنة انتشاراً في المملكة، حيث تستهدف الحملة بشكل مباشر مصابي ارتفاع ضغط الدم، وعامة الناس بشكل غير مباشر.
تأتي هذه الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.