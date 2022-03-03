"القاسم": جناح المملكة بمعرض "إكسبو دبي 2020" مفخرة حقيقية ويحمل بصمة سمو ولي العهد

زارت وكيلة وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلي بنت حمد القاسم، الجناح السعودي المشارك في معرض "إكسبو دبي 2020"، وعددًا من الأجنحة للدول المشاركة في المعرض، في إطار زيارتها الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لاستلام جائزة الشرق الأوسط للحكومة والمدن الذكية التي فازت بها الوزارة في فئة تميز المحتوى الإلكتروني.

وتجولت الدكتورة ليلى القاسم في أركان وأروقة الجناح، الذي يسعى -من خلال المحتوى المتنوع الذي يقدمه- إلى نقل الزوار في رحلة إبداعية ممتعة تنعكس من خلالها الصورة الحقيقية للواقع الراهن للمملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030؛ حيث الاعتزاز بالهوية والتاريخ والتراث والتنمية، والانطلاق نحو مستقبل مزدهر.

وعقب الزيارة، أدلت وكيلة وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتحول الرقمي، بتصريح صحفي قالت فيه: في ختام زيارتنا لجناح المملكة في معرض إكسبو، أعتقد أن الرسالة واضحة وهي "طموحنا عنان السماء"؛ حيث ابتدأنا من الماضي ورسخناه بجميع مناطق المملكة، وانتقلنا إلى الحاضر.. معبّرة عن سعادتها بأن رؤية المملكة 2030 نراها أمام أعيننا.

وأكدت الدكتورة ليلى القاسم أن جناح المملكة في معرض "إكسبو دبي 2020" يُعد مفخرة حقيقية؛ حيث يأتي بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وأنه يحمل بصمته حفظه الله؛ مشيرة إلى أن الجناح يمثل تنوع ثقافات المملكة من حيث تنوع الطبيعة، وتنوع مجالات الرؤية من جميع النواحي الزمانية والمكانية والرؤى والبرامج.