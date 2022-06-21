القبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود بحوزتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض في الرياض

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المواطن، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.