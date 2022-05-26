القبض على مخالفين لنظام البيئة في منطقتي مكة المكرمة وتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة وتبوك، كما تم ضبط (12) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنيَن، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.