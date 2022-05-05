"القثامي" يشكر خادم الحرمين لأمره بإنشاء هيئة لتطوير الطائف

وأشار "القثامي" إلى ما يوليه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظة الطائف من اهتمام متواصل ودعم مستمر، مما كان لذلك أكبر الأثر في تنفيذ جملة من المشروعات التنموية الكبرى بحمد الله، وتطرق إلى مهام تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن ومنها مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها بالإضافة إلى متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مما سيكون له أثره في ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.