"القحطاني" ينوه بجهود جامعة الطائف ومنسوبيها في مكافحة جائحة كورونا

زار مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني اليوم رئيس جامعة الطائف لتقديم شكره لمنسوبي الجامعة الذين شاركوا وساهموا مع الشؤون الصحية في تجهيز مقر اللقاح والذي استضافته الجامعة خلال الفترة الماضية.
ودار خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تصب في خدمة المجتمع ومنها الشراكة بين الشؤون الصحية والجامعة.
يذكر أن مركز لقاحات الطائف والذي احتضنته جامعة الطائف كان من أكبر مراكز اللقاحات بالطائف من حيث المساحة وكذلك عدد عيادات التطعيم.
وفي ختام اللقاء، قدم "القحطاني" درعًا تذكاريًا وشهادات تقدير؛ لرئيس الجامعة ومنسوبيها.