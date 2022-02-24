"القحطاني": يوم التأسيس يجسّد العمق التاريخي لوطننا الممتد لأكثر من ثلاثة قرون

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن يوم التأسيس يُجسّد العمق التاريخي لوطننا الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، ويعكس جانبًا مشرقًا من تاريخ المملكة، وذكرى عظيمة لوطن عظيم؛ مضيفًا أن الاحتفاء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، تُمثل فرصة مهمة لتعريف الأجيال بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها، وتعزيز الوعي لدى شباب وفتيات الوطن لاستذكار تاريخ وطنهم المجيد.

وقال "القحطاني": "إن صدور الأمر الكريم باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام لاستذكار يوم تأسيس الدولة السعودية، يجسّد اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بإبراز العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي أرسى دعائم الأمن، وحقق الوحدة بعد الفُرقة، وأسس دولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتتواصل المسيرة من بعد الدولة السعودية الأولى والثانية، حتى قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية".

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه.