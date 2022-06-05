القرارات التصحيحية لقطاع الأعمال تتسبب في زيادة طلبات إلغاء الرخص التجارية

وأوضحت الأرقام أن عدد طلبات الإلغاء المسجلة في المنصة خلال عام 2021م بلغ (324 ألف طلب إلغاء)؛ وذلك نتيجة لتلك الإجراءات التسهيلية التي تمت في عام 2021م، التي شملت (طلبات الفترات التصحيحية للبيانات، والطلبات المصاحبة لحملات التستر التجاري، إضافة إلى الطلبات على الرخص المنتهية لأكثر من ثلاث سنوات، وكذلك إتاحة إلغاء الطلبات غير المكتملة عبر النظام دون رسوم)؛ إذ يتضح أن عدد الرخص التي أُلغيت في عام 2021م بلغ (110.715 رخصة ملغاة) وهي تمثل ما نسبته ٣٤٪ من طلبات الإلغاء المقدمة على منصة بلدي.