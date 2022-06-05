القرارات التصحيحية لقطاع الأعمال تتسبب في زيادة طلبات إلغاء الرخص التجارية

علمت "سبق" أن عدد طلبات الإصدار للرخص التجارية المسجلة في منصة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2021م بلغ (٤٨١٫٥٦١ طلبًا)، شملت طلبات (الإصدار، التجديد، والنقل). وقد شهدت هذه النسبة زيادة في معدل النمو والاستدامة بنسبة (4.57%) للطلبات الجديدة عن عام 2020.
وتؤكد هذه الأرقام أن ما ورد في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 مبني على مؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشاد بما حققته السعودية من مراكز متقدمة في تسهيل الإجراءات لتأسيس الأعمال ودعمها.
وأوضحت الأرقام أن عدد طلبات الإلغاء المسجلة في المنصة خلال عام 2021م بلغ (324 ألف طلب إلغاء)؛ وذلك نتيجة لتلك الإجراءات التسهيلية التي تمت في عام 2021م، التي شملت (طلبات الفترات التصحيحية للبيانات، والطلبات المصاحبة لحملات التستر التجاري، إضافة إلى الطلبات على الرخص المنتهية لأكثر من ثلاث سنوات، وكذلك إتاحة إلغاء الطلبات غير المكتملة عبر النظام دون رسوم)؛ إذ يتضح أن عدد الرخص التي أُلغيت في عام 2021م بلغ (110.715 رخصة ملغاة) وهي تمثل ما نسبته ٣٤٪ من طلبات الإلغاء المقدمة على منصة بلدي.
كما تضمنت الرخص الملغاة عدد (47 ألف رخصة) منتهية منذ أكثر من ٣ سنوات، ولم يسجل لها أي طلبات تجديد؛ الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة قطاع الأعمال.