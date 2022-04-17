"القرار" في سورة "ص".. آية فُهمت خطأ.. فما المقصود؟

ففي الآية 60 من سورة "ص" يقول ربنا جلّ وعلا: "قَالُوا۟ بَلۡ أَنتُمۡ لَا مَرۡحَبَۢا بِكُمۡۖ أَنتُمۡ قَدَّمۡتُمُوهُ لَنَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡقَرَارُ"، يظن بعض الناس أن معنى "القرار" في الآية أي الرأي الذي يتخذ، والصواب أن معنى القرار أي المستقر والمنزل الذي يستقر فيه أهل النار.