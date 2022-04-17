"القرار" في سورة "ص".. آية فُهمت خطأ.. فما المقصود؟

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 60 من سورة "ص" يقول ربنا جلّ وعلا: "قَالُوا۟ بَلۡ أَنتُمۡ لَا مَرۡحَبَۢا بِكُمۡۖ أَنتُمۡ قَدَّمۡتُمُوهُ لَنَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡقَرَارُ"، يظن بعض الناس أن معنى "القرار" في الآية أي الرأي الذي يتخذ، والصواب أن معنى القرار أي المستقر والمنزل الذي يستقر فيه أهل النار.
ففي هذه الآية يخبر ﷲ تعالى عن أفواج أهل النار حينما يدخل المتبوعون على الأتباع في النار يقول الذين في النار لا مرحبا بكم، فيرد الداخلون عليهم: بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم دعوتمونا إلى هذا المصير فبئس المستقر والمنزل.