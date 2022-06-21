القصبي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار

وكان قد وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة، مساء أمس، في مستهل جولة تشمل إضافة إلى مصر، كلاً من الأردن وتركيا. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة.