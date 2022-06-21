القصبي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم، عن توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار.
وتشمل الاتفاقيات عدداً من القطاعات، من بينها: الطاقة المتجددة والبترول والبنية التحتية والأمن السيبراني، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الحالية إلى مصر.
وأكّد القصبي، أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 30 مليار دولار عبر أكثر من 6 آلاف شركة، والتبادل التجاري بين #القاهرة و #الرياض ارتفع 85% العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار.
وكان قد وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة، مساء أمس، في مستهل جولة تشمل إضافة إلى مصر، كلاً من الأردن وتركيا. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن زيارة ولي العهد تتضمن عقد مباحثات مع الرئيس المصري، تتناول مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.
وأضاف، أن الأمير محمد بن سلمان، يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر.