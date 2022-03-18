القصبي: مسابقة الملك سلمان للقرآن تُعلي شأن التربية وتغرس الخير

وقال القصبي في تصريح بمناسبة حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيرهـ: إن هذه المسابقة امتدادٌ للأعمال الخيرية، وتأكيد للنهج الأصيل الذي قامت عليه هذه الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر. مضيفًا بأن العناية بكتاب الله، وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره والعمل به، من خير الأعمال وأنفعها.