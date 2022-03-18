القصبي: مسابقة الملك سلمان للقرآن تُعلي شأن التربية وتغرس الخير

أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الله -عز وجل- مَنّ على هذه البلاد بقيادة حكيمة، تحتفي بالقرآن الكريم، وتشجع على تلاوته وحفظه وتفسيره، وتهتم بالتربية القرآنية، وغرس الخير في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات؛ للتخلق بأخلاق القرآن، والتمسك بآدابه ومُثله العليا.
وقال القصبي في تصريح بمناسبة حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيرهـ: إن هذه المسابقة امتدادٌ للأعمال الخيرية، وتأكيد للنهج الأصيل الذي قامت عليه هذه الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر. مضيفًا بأن العناية بكتاب الله، وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره والعمل به، من خير الأعمال وأنفعها.
وأثنى الوزير القصبي على روح التنافس الشريف في فروع المسابقة كافة التي أبداها المتسابقون، والتطور الكبير الذي تشهده.. مقدمًا تهنئته القلبية لجميع الفائزين الذين نالوا شرف حفظ وتلاوة وتفسير كتاب الله -عز وجل-.
وفي ختام حديثه دعا المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على دعمهما ورعايتهما الدؤوبة بالقرآن الكريم ونشر تعاليمه.