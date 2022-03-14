"القصبي" يؤكد استعداد السعودية للتعاون على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والإفريقية

أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، استعداد المملكة العربية السعودية لدعم جهود التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والإفريقية.
وشدَّد الوزير في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، المنعقد حاليًا بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن رؤية السعودية "2030" رؤية طموحة، تسعى لفتح أسواق جديدة واستثمارات واعدة، لافتًا إلى أن مواقف السعودية التاريخية تؤكد تواصلها واهتمامها بإفريقيا.
وقال: إن القارة الإفريقية غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، وموقعها الجغرافي المتميز؛ وهو ما يجعلها فعلا قارة جاذبة للاستثمارات، رغم ما تواجهه الدول الإفريقية من تحديات في مجالات البنية التحتية والبيئة والاستثمار والعوائق التجارية.
وأشار الدكتور القصبي إلى أن القارة الإفريقية بها نحو 60 % من معادن العالم؛ وهو ما يجعل برنامج "جسور" فرصة للعمل معنا لتحديد تلك التحديات، ومواجهتها، والعمل على فتح الأسواق بشكل أكبر لتبادل التجارة البينية بين الدول العربية والإفريقية.
وأعرب عن أمله بأن يخرج اجتماع المجلس اليوم بخطط عمل ومستهدفات واضحة، والحرص على تحقيقها خلال الأعوام القادمة، خاصة أن الفرصة والمكونات والقدرات موجودة، وكذلك احتياج القارة الإفريقية لنقل معرفة وتوطين تكنولوجيا جديدة بدولها.
ولفت وزير التجارة إلى أن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية سيحقق أهدافه السامية إذا تحسن مناخ الأعمال والاستثمار في جميع الدول، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز الشركات وريادة الأعمال، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، ولاسيما من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأشاد بمبادرة دعم منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي قادتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع منظمة التجارة الدولية واللجنة الاقتصادية الإفريقية يوم الخميس الماضي، وكذا المبادرات الأخرى التي تقودها المؤسسة.
وأعرب الدكتور ماجد القصبي في ختام كلمته عن شكره لجمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية على تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدًا استعداد المملكة العربية السعودية الدائم لدعم جهود التعاون والعمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والإفريقية.