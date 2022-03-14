"القصبي" يؤكد استعداد السعودية للتعاون على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والإفريقية

وشدَّد الوزير في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، المنعقد حاليًا بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن رؤية السعودية "2030" رؤية طموحة، تسعى لفتح أسواق جديدة واستثمارات واعدة، لافتًا إلى أن مواقف السعودية التاريخية تؤكد تواصلها واهتمامها بإفريقيا.