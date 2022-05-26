"القصبي" يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية- البريطانية في التجارة الإلكترونية

ويستكمل الوفد أعماله في لندن غداً بالاطلاع على عدد من مسرعات وحاضنات الأعمال من أبرزها "Techuk"، المعنية بالتجارة والتقنية، والتي تشكل تعاونًا حكوميًا بريطانيًا مع نحو 350 عضواً في مختلف القطاعات بهدف تشكيل السياسات التجارية وتسريعها، إلى جانب زيارة LEVEL39، التي تعد مركزاً للابتكار ومسرعة أعمال متخصصة في الأمن السيبراني، التقنيات المالية، البيع بالتجزئة، المدن الذكية.