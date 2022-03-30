"القصبي" يعلن قرب إطلاق سباق الإعلام "ميدياثون" بالشراكة مع مجموعة "stc"

يُذكر أن "سباق الإعلام" يسعى إلى استقطاب الحلول الإبداعية، ضمن أربعة تحديات مستهدفة في نسخته الأولى، وهي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي.