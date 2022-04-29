القصيم.. حركة تجارية كبيرة تشهدها أسواق المنطقة مع قرب دخول عيد الفطر

تشهد أسواق منطقة القصيم ومراكزها التجارية، ومحلات بيع الهدايا والإكسسوارات والورود وصالات عرض الحلويات والملابس والعطورات وأدوات التجميل، في هذه الأيام حراكًا اقتصاديًا ملموسًا، حيث يحرص المواطنون والمقيمون للتسوق استعداداً للاحتفال وإظهار الفرح والسرور بمناسبة عيد الفطر المبارك.