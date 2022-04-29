القصيم.. حركة تجارية كبيرة تشهدها أسواق المنطقة مع قرب دخول عيد الفطر

تشهد أسواق منطقة القصيم ومراكزها التجارية، ومحلات بيع الهدايا والإكسسوارات والورود وصالات عرض الحلويات والملابس والعطورات وأدوات التجميل، في هذه الأيام حراكًا اقتصاديًا ملموسًا، حيث يحرص المواطنون والمقيمون للتسوق استعداداً للاحتفال وإظهار الفرح والسرور بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ورصدت عدسة "واس" بالمنطقة الإقبال الكبير من جميع الفئات العمرية للتبضع وشراء مستلزمات العيد السعيد، التي تنوعت احتياجاتهم من أجل إبراز البهجة بهذه المناسبة العزيزة على الجميع.
وجاء تركيز المتسوقين والمتسوقات على اقتناء الثياب الجديدة والأشمغة والعقل والمشالح، والعطور ومستلزمات التجميل، وألعاب الأطفال والحلويات، كما أبدع الباعة وأصحاب المتاجر بطرق عرض بضائعهم، مع حرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
كما تواصل الجهات الرقابية عملها لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار وجودة الأغذية والملبوسات المتوافرة في المتاجر؛ حيث جرى تنفيذ جولات استباقية للرقابة ضمن خطة العمل الموسمية لعيد الفطر المبارك على المستودعات والأسواق بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك على مستوى منطقة القصيم.