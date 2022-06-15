القضاء يُلزم رجلًا بدفع 100 ألف ريال مؤخر صداق إلى طليقته

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، حكمًا بإلزام رجل بدفع 100 ألف ريال كمؤخر صداق إلى طليقته.
وتعود أحداث القضية، عندما تقدمت امرأة بدعوى إلى المحكمة، تفيد بأن زوجها طلّقها ولم يُعْطِها مؤخر الصداق، الموثق على عقد النكاح، ومقداره 100 ألف ريال.
واطّلعت المحكمة على صك الطلاق، وصورة عقد النكاح، فوجدته كما ذكرته المدعية، ولأن المؤخر يُستحق بالفرقة، ولأن المدعى عليه لم يدفع المؤخر، كما أنه تم تبليغه ولم يحضر، ولم يقدم ما يفيد سبب تخلفه؛ حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر الصداق مبلغاً وقدره 100 ألف ريال.